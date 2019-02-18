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Sport Racing 0.64 (Android)
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  5. Sport Racing - Android İçin Türk Yapımı Araba Yarışı Oyunu

Sport Racing

0.64
Android
Sport Racing
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Türk yapımı mobil araba yarışı grafikleriyle etkiliyor.

Sport Racing, Türk yapımı mobil araba yarışı oyunu. Arcade yarış oyunlarıyla gerçekçi sürüş deneyimi yaşatan simülasyon araba yarışı oyunlarını harmanlayan, grafikleriyle de kendisini gösteren bir mobil yarış oyunu bizlerle. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Android telefonunuzda araba yarışı oyunlarına yer veriyorsanız, Türk yapımı Sport Racing’i kesinlikle oynamalısınız. 100MB altı boyutuna göre etkileyici görseller sunuyor ve arabalar da pistler de birebir uyarlanmış. Aralarında Toyota Sprinter Trueno (AE86), BMW M635, Ford Mustang Mach 1, Subaru Impreza Wrx STI, Nissan Skyline GTR R34, Honda NSX, Dodge Challenger, McLaren MP4-12C’nin de olduğu 20 efsane arabayla Willow Springs, Istanbul Park gibi gerçek yerlerde online yarışlara giriyorsunuz. Gündüz, gece, yağmurlu havada yarışıyorsunuz. Katılacağınız onlarca yarış etkinliği, kazanmanız gereken yüzlerce yarış, kilidini açmanız gereken onlarca aksesuar ve araç… Hemen Android telefonunuza indirin, yarışa katılın!

Sport Racing Özellikleri:

  • 20 spor araba (Yenileri eklenecek)
  • Araba özelleştirme
  • Yarışçı özelleştirme
  • Gerçek yerleri de içeren gerçekçi yarış pistleri
  • Modern grafik teknolojileri
  • Gerçekçi araç sesleri
  • Birden fazla oyun modu
  • Araba içi ve kokpit kamera (Gelecek özellik)

 

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