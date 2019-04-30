Çeşitli engellerin yer aldığı yarış pistlerinde motosikletinizle birlikte hız rekorları kırabileceğiniz ve macera dolu anlar geçirebileceğiniz Sports Bike Stunts, mobil platformda yarış oyunları arasında bulunan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı 3D grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı yarış parkurlarında hünerlerinizi sergilemek ve parkurları zamanında tamamlayarak çeşitli ödüller kazanmaktır. Farklı açılarda yer alan kameralar sayesinde dönüşleri zorlanman yapabilir ve engelleri daha rahat görebilirsiniz. Tehlikeli yollardan geçerek rampaların üstünden atlamalı ve tüm engelleri aşarak süre bitmeden bitiş çizgisine ulaşmalısınız.

Oyun içerisinde birbirinden hızlı ve görkemli toplam 20 farklı motosiklet ve onlarca yarış pisti yer almaktadır. Parkurları tamamladıkça puan toplayabilir ve yeni motorların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca biriktirdiğiniz puanları kullanarak farklı yarış pistlerini de aktifleştirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu yarış sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Sports Bike Stunts, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir yarış oyundur.