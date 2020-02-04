Yumurta kulenizi inşa edin ve engelleri geçin ama duvarlardan sakının! Düzgün, doğru zamanlama ve doğru seviyede tutunun. Square Bird Fever moduna ulaşmak için çimlere mükemmel iniş ile 3 kez dokunun.

Belirli bir hız ve refleks gerektiren platform oyunlarını seviyorsanız kesinlikle Square Bird'ü denemeniz gerekir. Bu sıradan oyunun Flappy Bird'e oldukça benzerleri var ama sizi bu kadar hayal kırıklığına uğratmayacak. Yumurta kuleleri inşa et ve tüm engellerden kaçın.

Oyun bize kare şeklinde bir tavuğun soldan sağa yatay olarak hareket edeceği 2D bir senaryo sunuyor. Senin görevin ise duvarlara çarpmasını veya derin çukurlara düşmesini karşı yardımcı olmak .Bu amaçla kuşun üstesinden gelmek, kuleler inşa etmek ve yumurta bırakmak için ekrana dokunmanız gerekiyor.