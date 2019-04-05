Stack Ball 3D, dönen sarmal platformda topu düşürerek ilerlediğiniz eğlenceli bir top oyunu. Voodoo’nun sadece Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen Helix Jump oyununa benzeri diyebileceğim Stack Ball 3D, kısa sürede kendisine bağlayan bir yapıya sahip. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan arcade oyun, zamanın geçmek bilmediği durumlar için ideal.

Kısa sürede Android telefon kullanıcılarının beğenisini kazanan beceri odaklı oyunlardan Stack Ball, internet bağlantısı gerektirmemesi ve kaydırmaya dayalı tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahat, keyifli oynanış sunuyor. Durakta otobüs beklerken, toplu taşımayla eve/işe giderken/dönerken, iş/ders arasında, misafirlikte, kafede arkadaşınızı beklerken açıp oynayabileceğiniz türde hızlı mobil oyunlardan. Oyunda iki renkten oluşan sarmal yapıda dönen bir platformda topun zemine düşmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Topun düşmesi için renkli platformlara denk getirmeniz gerekiyor. Siyah bloklarda top duruyor, yalnız çok hızlandığınızda siyah blokları da delip geçebiliyorsunuz.