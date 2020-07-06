Stack Blocks 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz renkli görselleri ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken Stack Blocks 3D oyununda zorlu bulmacaları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken elinizdeki blockları uygun yerlerine dağıtarak oyun alanını kaplamak. Eğlenceli ve sürükleyici bir deneyim sunan oyunda işiniz bir hayli zor. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda stratejik hamleler de yapmanız gerekiyor.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Stack Blocks 3D oyununu kaçırmayın derim.

Stack Blocks 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.