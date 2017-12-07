Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir masa oyunu olan Star Wars: Imperial Assault, adından da anlaşılacağı gibi Star Wars hikayesini baz alıyor. Oyunda zorlu çöl topraklarında mücadele ediyor ve rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Taktiksel tabanlı bir mobil oyun olan Star Wars: Imperial Assault, Galaktik İmparatorluğu çökertmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda gelişmiş stratejik taktiklerle askerlerinizi yerleştiriyor ve düşmanlarınıza meydan okuyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyund aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabiliyorsunuz. Nefes kesen sahneleri ve heyecan verici kurgusuyla da dikkat çeken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlukları aşıp galibiyete ulaşmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Oyun heyecanlı olmasının yanı sıra masa oyunu olduğu için aksiyon arayanları hayal kırıklığına uğratabilir diyebilirim. Diğer oyunlara nazaran daha sakin bir atmosferde oynanan oyunda yine de heyecan üst seviye. Heyecan verici saldırıların yer aldığı Star Wars: Imperial Assault oyununu sakın kaçırmayın.

Star Wars: Imperial Assault oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.