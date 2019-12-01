Stencil Art - Spray Masters

Sanatsal olmanın ve destansı bir şaheseri boyamanın nasıl bir his olduğunu hiç merak ettiniz mi? Artık her şeyi kolaylıkla deneyimleyebilirsiniz! Arkadaşlarına gösterebileceğin yüzlerce farklı nesneyi doldur. Şablonu yerleştirin ve püskürtün.

Bir sonraki kalıbı alın ve renklendirin. Sonunda hepsini kaldırın ve sanat eserinizi gösterin. Kolajınızı oluşturmak hiç bu kadar tatmin edici olmamıştı. Rahatlayın, çizin ve resimler oluşturun. Keşfetmek için pek çok tatmin edici grafiğe sahip bu oyunda eğlenceli ve bulması kolay, ancak spreyi kaçırmayın.

Dikkatlice püskürtmeniz, renklendirmeniz ve boyamanız için yüzlerce nesne. Nihai sonuçlar sizi memnun hissetmenizi sağlayacak! Sanatsal olmaya gerek yok mu? Resimler senin için var. Tek yapmanız gereken ana hatları doldurmak. Zaman ayırın ve rahatlayın.