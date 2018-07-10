Stickman Racer: Survival Zombie, mobil platformda zombi temalı onlarca yarış oyunundan biri. Çöp adam karakterlerin yerine geçtiğiniz oyunda modifiye edilmiş, zırh ve silahlarla donatılmış araçlarla zombileri temizliyorsunuz. Şehri saran zombilerin kökünü kazıyabilecek tek kişi sizsiniz!

Çöp adam karakterlerin yer aldığı harika bir mobil yarış oyunu Stickman Racer: Survival Zombie. Yan kamera bakış açısından oynanış sunan yarış oyununda zombiye dönüşmüş insanlar, yaratıklar ve diğer canlıları ezerek üzerlerinden geçiyor veya aracınızın silahıyla kafalarını uçuruyorsunuz. Motosiklet, SUV, otobüs, tank ve daha onlarca araç mevcut; her hafta da 6’dan fazla araç ekleniyor. Bu arada yükseltme seçenekleri de mevcut. Daha fazla zombi öldürmek için yükseltme seçeneklerini değerlendirmeniz gerekiyor. Ne kadar zombi öldürürseniz o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Para kazanmanın diğer bir yolu da; her 4 saatte bir aktif olan hediyeler.