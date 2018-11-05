Mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan Stickman Trials tamamen ücretsizdir.

Eşsiz grafiklere, kusursuz görsellere ve eğlenceli bir oynanışa sahip olan yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Oyunculara sunduğu birbirinden farklı motosiklet seçenekleri ile adından söz ettiren yapım, Creative Mobile Publishing tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Mobil platformda oyunculara eğlenceli motosiklet yarışları sunan yapım 5 farklı arazide yeteneklerimizi sınama fırsatı veriyor. Farklı seviyelerinde yer aldığı oyunda oyuncular 11 farklı motosikleti yükseltebilecek ve daha hızlı bir yapıya kavuşturabilecekler. 4 farklı oyun modu ile dileyen oyuncular gerçek oyuncular ile mücadele edecek ve farklı deneyimler yaşayabilecekler.

Buna ek olarak oyuncular diledikleri motosikleti özelleştirebilecek ve özel efektler uygulayabilecekler. HD grafikler eşliğinde oynanabilecek olan yapım gerçekçi fizik modellerini de beğenimize sunacak. Oyunda karşımıza fakrlı engeller çıkacak. Bu engellerden sıyrılarak bitiş çizgisini ilk geçen olabilmek için mücadele edecek ve günlük etkinlikler ile eğlenceli zamanlar geçireceğiz.

Stickman Trials, mobil platform oyuncularına sunulan ücretsiz bir yarış oyunudur.

İyi eğlenceler.