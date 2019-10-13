Paladin Studios’un başarılı mobil oyunu olan Stormbound: Kingdom Wars şu sıralar milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Stormbound: Kingdom Wars 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil kart oyunu denebilecek içeriklere sahip olan yapımda oyuncular seçtikleri kartlar yardımı ile stratejik savaşlara katılıyor ve düşmanlarını yenmeye çalışacaklar. Tüm dünyada gerçek zamanlı gerçek oyuncular ile PvP savaşlarına katılacağımız yapımda oyuncuları 2D ve 3D grafik açıları bekliyor olacak.

Benzersiz stratejik hamlelerin yer alacağı yapımda aksiyon yüklü bir yapı oyuncuları karşılayacak. Düzinelerce farklı kartın yer aldığı oyunda bu kartlar içerisidne farklı karakterler ve özellikler oyuncuların beğenisine sunulacak.