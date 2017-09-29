StormFront 1944, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen mobil strateji oyunu.

İlk olarak Android platformunda indirilmeye açılan yapımda kendi üssümüzü kuruyor, ordumuzu topluyor, campaign modunu keşfediyor, birebir savaşlara katılıyoruz. En güçlü komutan olmayı başarmak elbette kolay olmuyor.

Android telefon ve tabletlerde oynanabilir olan 2. Dünya Savaşı temalı gerçek zamanlı strateji - simülasyon oyununda tepeden oynanış hakim. Detaylı gözüken birlik ve ünitelerin son derece çekici durduğunu söyleyebilirim. Bir mobil oyunda grafiklere önem veriyorsanız, oyundan başınızı kaldıramayacaksınız. Muhteşem ötesi grafikler kadar oynanış da etkileyici. Karşınızdaki oyuncular; rakipleriniz sizin gibi gerçek kişiler olduğundan mücadeleci bir oyun çıkıyor ortaya. Oyunun öne çıkan özelliklerinden bahsetmem gerekirse: