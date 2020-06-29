İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen Strange World’de oyuncular hayatta kalabilmek için birbirinden farklı tehlikeye karşı koymaya çalışacaklar.

Play Store üzerinde Android oyuncularına özel olarak yayınlanan ve ücretsiz bir yapıda lanse edilen Strange World mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

Strateji oyunundan ziyade aksiyon oyununa benzeyen başarılı yapım da oyuncular çeşitli tehlikeler ile yüzleşecek ve hayatta kalabilmek için mücadele edecekler.

4 farklı karakterin yer aldığı yapım da oyuncular bu karakterlerin tamamını kontrol edebilecek, gizemli bir olayın arkasındaki sırrı açığa çıkarmaya çalışacaklar.

30’un üzerinde benzersiz aşama eşliğinde ilerleyecek olan oyuncular çeşitli zorluklar ile de mücadele edecekler.

40 saatten fazla oynanış süresinin yer aldığı oyun günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.