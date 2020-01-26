Tehlike uyandıran çarpışmalarda devasa ve heybetli bir kamyon görmek istediniz mi? Stunt Truck Jumping'de pedalı itmekte tereddüt etmeyin! Daha güçlü olanları açmak için garajınızdaki rampa arabalarını birleştirin. Korkutucu ve umursamaz bir araba sürücüsü olacak mısın?

Bir kamyon takımı kurun ve havayolu şirketi işinize başlayın. Stunt Truck Jumping'de rölanti kamyon birleşme işini yönetin ve milyarder olun.Yoldan düşme ve kazanmak için yolunuzu planlayın. Hareket halindeki arabanın el frenine basın ve el frenini bıraktığınızda kendinizi havada hissedin.

Cep telefonunuzda Stunt Truck Jumping ve araba oyunlarının gerçek bir simülasyonunu deneyimleyebilirsiniz. Yeterince puan toplayın ve en yüksek hızda otomobili elde edin.



