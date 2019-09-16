Sugar Blast!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Sugar Blast!, şekerleri patlatarak bölümleri tamamladığınız bir oyundur. Renkli şekerleri patlatarak ilerlediğiniz oyunda zorlu bölümler yer almakta. Oynaması oldukça kolay olan oyunda bulmacaları çözmek için mücadele ediyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanız da gereken oyunda farklı etkinliklere de katılabiliyorsunuz. En fazla sayıda şeker patlatmak için mücadele etmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Sugar Blast!, sizleri bekliyor.

Sugar Blast! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.