Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Sun City ile bizleri eğlenceli anlar bekliyor.

Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı mobil bulmaca oyununda aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. Kolaydan zora doğru ilerleyen yaoım da oyuncular bir yandan bulmaca çözerken diğer yandan da dünyanın eko kentini inşa etmeye çalışacaklar. Keyifli bulmacalar eşliğinde ilerleyeceğimiz oyunda birbirinden farklı binalar inşa edecek ve insanlar için bir yaşam alanı meydana getireceğiz.

Günlük ödüllerin yer aldığı mobil yapım da oyuncular ücretsiz olarak bulmacaları çözecek ve kazandıkları ödülleri kentleri içerisinde kullanabilecekler. Oyun içerisinde haritanın dilediğimiz yerine dilediğimiz binayı inşa edebilir, yollar açabilir ve daha fazla yerleşim alanı meydana getirebiliriz. Plarium LLC tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Sun City, benzersiz bulmacaları ile de bizlere adeta beyin egzersizi yaptıracak.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan bulmaca oyunu ücretsiz olarka indirilebiliyor.

İyi oyunlar dileriz.