OutOfTheBit Ltd tarafından geliştirilen Super Arcade Racing oyunculara Retro düzeyinde bir yarış deneyimi sunuyor.

2D grafik açılarına sahip olarak lansmana çıkan ve oynaması ücretsiz olan yapım da oyuncular atari tarzındaki bir dünyada birbirinden farklı araç modelleri ile yarışlara dahil olmaya çalışacaklar.

Şaşırtıcı piksel grafik açılarına da sahip olan oyun tek oyunculu bir oynanış moduna sahip. Oyun içerisinde 60 farklı seviye yer alırken oyuncular basitten zora doğru ilerleyerek bu modu deneyimleyebilecekler.

Oyuncular seçtikleri araçları da araba garajında geliştirebilecek, daha hızlı bir hale getirebilecekler. Özelleştirilebilir içeriklerin de yer aldığı yapımda oyuncular araçlar üzerinde diledikleri değişiklikleri yapabilecekler.

Eğitim modununda yer aldığı yapım içerisinde oyuncular kısa sürede oyuna adapte olabilecek ve adrenalin dolu yarışlara dahil olabilecekler.