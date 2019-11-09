Denizde farklı araçlarla dolaşarak balıkları dinamit ve çeşitli bombalama yöntemlerle avlayacağınız Super Dynamite Fishing, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, gemiyle denizlerde dolaşarak balıkların bulunduğu bölgelere dinamit atmak ve denizde tek bir balık dahi kalmayana kadar mücadele etmektir. Avladığınız balıkların sayısı arttıkça seviye atlayabilir ve yeni deniz araçları satın alabilirsiniz. Ayrıca puanlarınızı kullanarak farklı bomba çeşitlerinin kilidini açabilir ve tek seferde daha fazla balığı avlayabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda balık tutarken kullanabileceğiniz gemi, sandal, tekne, sal ve daha birçok farklı araç yer almaktadır. Ayrıca dinamit, füze, roket ve daha onlarca bomba türü bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Super Dynamite Fishing, popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.