Super Idle Cats-Farm Tycoon Game

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Super Idle Cats, başrolde bulunan kedi karakterini yöneterek meyve bahçeleri kurabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ilginç konusu ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, sadece kedilerden oluşan bir dünyada farklı meyveler yetiştirmek ve bu meyveleri satarak para kazanmaktır. Oyunda kediler bilinenin aksine meyveleri seven canlılar olarak aktarılmıştır. Çeşitli meyveler ekerek büyük bahçeler inşa etmeli ve diğer kedilere meyve satarak geçiminizi sağlamalısınız.

Kolay kontrolleri ve farklı tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor. 3 boyutlu grafiklerle hazırlanmış bu oyunda karpuz, muz, Hindistan cevizi ve daha birçok farklı meyve yetiştirebilirsiniz. Bu meyveleri çevrenizdeki kedilere satarak para kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede farklı teknolojiler geliştirebilir ve daha gelişmiş bir çiftlik kurabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Super Idle Cats, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.