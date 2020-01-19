Organik tarım yaparak lezzetli yiyecekler üretebileceğiniz ve bu ürünleri marketinizde pazarlayabileceğiniz Supermarket City, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ücretsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi çiftliğinizi kurarak farklı alanlarda üretim yapmak ve hayvancılıkla uğraşmaktır. İneklerden sağdığınız sütü ve tarımdan elde ettiğiniz türlü meyve ve sebzeleri marketinizde satışa çıkartabilirsiniz.

Bu sayede doğal ürünleri halkla buluşturabilir ve müşterilerinizi memnun ederek seviye atlayabilirsiniz. Kazancınızı artırarak yeni marketler açabilir ve dev bir zincirin sahibi olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile eşsiz bir çiftlik kurma oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizde besleyerek etinden ve sütünden yararlanabileceğiniz çeşitli hayvanlar yer almaktadır. Ayrıca tarlalara ekerek marketinizde satışa sunabileceğiniz onlarca farklı meyve ve sebze bulunmaktadır. Ürünlerinizi kendi marketinizde satarak para kazanabilir ve işletmelerinizi büyüterek yollunuza devam edebilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında bulunan ve geniş bir kitle tarafından benimsenen Supermarket City ile sizde eğlenceye doyabilir ve kendi marketinizi açabilirsiniz.