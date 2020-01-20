Dev bir süpermarketi işleterek sayısız ürünü müşterilerinizle buluşturacağınız ve mini görev oyunları ile eğlenceli anlar yaşayacağınız Supermarket Game 2, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir marketi yöneterek ürün tedariki ve kasada durma gibi çeşitli görevler üstlenerek ticarete atılmak ve müşterilerinizi memnun ederek seviye atlamaktır.

Yazar kasanın başına geçerek alışverişlerini tamamlayan müşterilerin ödemelerini alarak faturalarını vermeli ve kredi kartından nasıl ödeme yapıldığını öğrenmelisiniz.

Tüm bunları yaparken mini oyunlar oynayarak peynir kuleleri inşa edebilir ve marketinizde pazarlayacağınız sebzeleri dilimleyebilirsiniz. Et ürünleri, süt ürünleri, kuruyemiş, oyuncak, pasta malzemeleri ve saha onlarca farklı kategoride ürün temin ederek marketinizdeki çeşitliliği artırabilir ve müşterilerinizden daha fazla para kazanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Supermarket Game 2, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.