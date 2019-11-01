Sürat Kargo Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan kargo takibi yapabilir, diğer hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

2003 yılından bu yana hizmet veren Sürat Kargo’nun mobil uygulaması ile beklediğiniz veya gönderdiğiniz paketlerin takibini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kargom Nerede butonunu kullanarak anlık hareketleri görebileceğiniz Sürat Kargo Mobil uygulamasında, göndermek istediğiniz paketlerin kaç günde ulaşacağını öğrenebileceğiniz gibi fiyat hesaplaması da yapabiliyorsunuz.

Paket göndermeniz gerekiyorsa ve şubeye gidemiyorsanız, seçeceğiniz adrese tek dokunuşla kurye çağırmanıza da olanak tanıyan Sürat Kargo Mobil uygulamasında, size en yakın şubeleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Çeşitli kampanyalar ve yeni hizmetlerden de anında haberdar olabileceğiniz Sürat Kargo Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri