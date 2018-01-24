Swim Out, karakterlerin kesik kesik hareket ettiği bulmaca oyunlarının tarzında sürükleyici bir yapım. Sıra tabanlı oynanış sunan yüzme oyununda havuzdan çıkmak için uğraş veriyorsunuz. Havuzu dolduran çok sayıda insana takılmadan bunu başarmanız gerekiyor. Birçok ödül almış bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Android platformunda bulmaca öğeleri içeren yüzme oyunu olarak karşımıza çıkan Swim Out, farklı oynanış sunmasının yanında minimalist görselleriyle kendisine çekiyor. Yüzme havuzu, nehir ve denizde yüzmeyi seven bir karakterin yerine geçtiğiniz oyunda kulaçlarınızı atarken iki kere düşünmeniz gerekiyor. Sizinle aynı yerde yüzen insanlarla asla temas etmemelisiniz. Bir şekilde değerseniz bölüme baştan başlıyorsunuz. Dalgalar, yengeçler, denizanaları ve daha birçok sürpriz sizi bekliyor.

Basit kurbağalama yüzenlerden profesyonel dalıcılara 12 farklı yüzücünün yer aldığı oyunda rahatça yüzmek, diğer yüzücüleri engellemek için kullanabileceğiniz hayat kurtaran 12 yardımcı nesne bulunmakta. Havuzun kenarında ayaklarını suya sokan, su yatağında keyif yapan insanlar için yapabileceğiniz bir şey yok ancak yüzücüler, rafting çılgınları, seabob benzeri su araçları kullananları durdurup yüzmeye devam edebiliyorsunuz.