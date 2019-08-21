Swing Rider, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Sürükleyici etkisi ve zorlu parkurlarıyla dikkatimizi çeken yepyeni bir mobil oyun olan Swing Rider, yeteneklerinizi sergileyip zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Büyük bir şehrin içerisinde heyecan verici macera deneyimi sunan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda oldukça keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay kontrolleriyle de zorlayıcı olmayan bir oyun olarak nitelendirebileceğim Swing Rider, mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Bağımlılık yapıcı etkisiyle Swing Rider sizleri bekliyor.

Swing Rider oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.