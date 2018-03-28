Switch the Lanes - AR, ARCore destekleyen Android telefonlarda oynanabilen artırılmış gerçeklik yarış oyunu. Polislerden kaçmaya dayalı araba yarışı oyunlarını seviyorsanız hazır ücretsizken kaçırmayın; indirin, oynayın derim.

Şerit değiştirmeye zorlayan sonsuz araba yarışları arasından artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisini desteklemesiyle ayrılan Switch the Lanes - AR oyununda bir ünlünün spor arabasını çalan karakterin yerine geçiyorsunuz. Peşinize hemen polisler takılıyor. Çift şeritli yolda son hız sürüp hem peşinizdeki polisleri hem de yolunuza çıkan polisleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Oyun sonsuz döngüde; dolayısıyla da polisler sürekli peşinizde. Hata yapmanızı bekleyen polislere takıldığınız anda oyun sonlanıyor.