Symbolab, Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için üretilmiş bir matematik uygulamasıdır.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte matematik sorularına yönelik uygulamaların sayısı da bir hayli arttı. Bunlardan bir tanesi olan Symbolab, matematik zevkini aşılamak için geliştirilen ve temel matematik sorularını çözebilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamayı açtığınızda farklı matematik alanlarını görüyorsunuz. Cebir, trigonometri, basit hesaplar ve diğer farklı alanlarda sorular cevaplayabilen uygulamada, öncelikle sorunuz yer aldığı alanı seçiyor ve sonrasında soruyu ekrana girmek suretiyle çözüme ulaşabiliyorsunuz.

Matematik gibi sürekli ratik yapılarak aşılabilecek ve yeni sorular çözerek kendinizi geliştirebileceğiniz bir alanda, böylesine bir uygulamaya sahip olmak, her zaman istenebilecek şeylerden bir tanesi. Kimi zaman çözümlerini bilmediğiniz soruları günler sonra başka birine çözdürmek yerine, direkt olarak uygulama üzerinden çözüme ulaşıp, yaptığınız hataları ya da doğruları görüp, bir sonraki soruya hızlıca geçebilirsiniz. Matematik konusunda ilerlemek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Symbolab, tercih edilebilir uygulamardan bir tanesi.