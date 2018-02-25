System Monitor Lite uygulaması, Android cihazlarınızın donanım ve uygulamalarının çalışma istatistiklerini sizlere sunuyor.

Akıllı telefonlarınızda çalışan uygulamalar ve donanımların takibini sağlayan System Monitor Lite uygulamasında, tüm işlemleri metin veya grafikler şeklinde gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. CPU, RAM ve diskin çalışma istatistiklerini anlık olarak sizlere sunan uygulamada, sistem kaynaklarını tüketen uygulamaları da kolayca tespit edebilirsiniz. Birden fazla işlemcisi olan bir akıllı telefonunuz varsa, her işlemcinin frekansını ve kullanım oranını da uygulama üzerinden takip edebilmeniz mümkün.

Telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların kullandığı CPU, RAM ve ağ istatistiklerini de inceleyebileceğiniz System Monitor Lite uygulamasında, pilinizi çabuk tüketen uygulamaları ve internet paketinizi harcayan uygulamaları da anında tespit edebilirsiniz. Oldukça güçlü bir sistem izleme uygulaması olan System Monitor Lite, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Widget’lar, pil tasarrufu, arka plan işlemlerini durdurma ve bildirim çubuğu araçları gibi özellikler için tam sürümü satın alabilirsiniz.