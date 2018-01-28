SystemPanel 2 uygulamasıyla Android cihazlarınızda neler olup bittiğini ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Sistem bilgisi gösterme uygulaması olarak öne çıkan SystemPanel 2; CPU, RAM ve ağ kullanımı gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak ayrıntılı grafikler üzerinde sizlere sunuyor. İnternet bağlantınızın anlık indirme ve yükleme hızlarını da görüntüleyebileceğiniz uygulamada hücresel ağ bağlantısına dair sinyal gücü de gösteriliyor. Pil durumunu, chipset ve pil sıcaklığını da görüntüleyebileceğiniz uygulama, ileri seviye kullanıcılara hitap ediyor.

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz uygulamaların izinlerini ve işlemleri inceleme olanağına da sahip olabileceğiniz SystemPanel 2 uygulamasında bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için root izni isteniyor. Eğer siz de Android cihazlarınızın sistem monitörünü takip etmek istiyorsanız SystemPanel 2 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri