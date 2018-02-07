Tam Bitir uygulaması ile Android cihazlarınızdan üniversiteye giriş sınavları olan TYT ve YKS’ye etkili bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik geliştirilen Tam Bitir uygulaması, evinizin rahatlığında video çözümlü soruları inceleyerek ders çalışmanızı kolaylaştırıyor. Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türkçe ve Edebiyat dersleri için hazırlanan 11 bin soru ve çözümünü cebinizde taşıyabileceğiniz uygulama, zaman ve mekan ayırt etmeden istediğiniz yerde soru çözmenizi sağlıyor.

Özenle hazırlanan sorular ve anlaşılır bir dille anlatılan çözümleri sayesinde, hiç yapamadığınız soruları bile kısa sürede kavrayacağınızı düşündüğüm Tam Bitir uygulamasında her ders için sunulan konuları ayrı ayrı satın alabileceğiniz gibi TYT, sayısal, sözel ve eşit ağırlık gibi paket dersleri de satın alabiliyorsunuz. Mobil internet paketini kullanacak öğrenciler de düşünülerek, düşük boyutta sunulan videoları da dilediğiniz gibi seyredebileceğinizi söyleyebilirim.