TAP! DIG! MY MUSEUM!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Dinozor fosilleri bularak ilerleyebileceğiniz ve arkeolojik kazılar yaparak zaman geçirebileceğiniz bir oyun olan TAP! DIG! MY MUSEUM!, seviyenizi yükselterek arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda topladığınız fosilleri sergiliyor ve müzenizi geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda müze sahibi de olduğunuz oyunda misafirlerinizi şaşırtmak için farklı fosiller bulmalısınız. Seviyenizi geliştirdikçe daha farklı türde ve büyüklükte fosiller de bulabileceğiniz oyunda amacınız sürekli kendinizi geliştirmek. Aynı zamanda ziyaretçilerden de para kazanarak farklı yatırımlar yapabiliyorsunuz. Simülasyon oyunu oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm TAP! DIG! MY MUSEUM! oyununu mutlaka denemelisiniz.

TAP! DIG! MY MUSEUM! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilrsiniz.