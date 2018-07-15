Tap Knife, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyundur. Oyunda bıçaklar fırlatarak kayayı yok etmeye çalışıyor ve puanlar kazanarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir mobil arcade oyunu olan Tap Knife, bıçaklar fırlatarak büyük bir kayayı parçalamaya başladığınız bir oyundur. Farklı haritalarda mücadele edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm kayaları yok etmelisiniz. Farklı bıçakları da kullanabileceğiniz oyunda hızlı ve tempolu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ekrana tıklama ile oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleriyle de ön plana çıkan Tap Knife, sizleri bekliyor.

Tap Knife oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.