Zengin bir iş adamı olarak farklı yatırımlar yapabileceğiniz ve yeni iş yerleri açarak daha fazla para kazanabileceğiniz Tap Tap Capitalist, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan sır dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, bir iş adamı olarak farklı alanlarda yatırımlar yaparak yeni iş yerleri kurmak ve gayrimenkuller satın almaktır. Evler satın alarak aylık kira geliri elde edebilirsiniz. Yeni iş yerleri açarak ticaretten para kazanabilir ve servetinizi arttırarak daha büyük işlere girişebilirsiniz. Güzel ve işlek mahalleler keşfederek yatırımlarınızı bu bölgelerde sıklaştırabilir ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda satın alabileceğiniz evler, arsalar, iş yerleri, oto parklar, benzin istasyonları ve daha onlarca farklı yatırım aracı yer almaktadır. İstediğiniz yatırım şeklini kullanarak servetinizi arttırabilir ve seviye atlayarak yeni ticaret alanlarının kilidini açabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz Tap Tap Capitalist, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.