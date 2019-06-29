Kendi alışveriş merkezinizi inşa edebileceğiniz ve müşterilerin mağazalarınızdan alışveriş yapmalarını sağlayarak bol miktarda para kazanabileceğiniz Tap Tap Plaza, simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan kaliteli bir oyundur.

Onlarca farklı alanda üretim yaparak ticarete atılabileceğiniz ve para kazanarak mağazalar zinciri kurabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, belirlediğiniz alanda mağaza açarak müşterileri memnun etmek için çaba göstermek ve ürünlerinizi en iyi şekilde pazarlamaktır. Gelirinizi en üst seviyede tutmalı ve sürekli büyümelisiniz.

Karınızı arttırmak için mağazalarınızı yükseltebilir ve daha fazla çalışan alarak müşterilerin memnuniyet düzeylerini yüksek tutabilirsiniz. Çalışanlarınıza eğitim vererek onları geliştirebilir ve müşterilerle nasıl ilişki kurmaları gerektiğini gösterebilirsiniz. Bu sayede daha fazla ürün pazarlayabilir ve daha çok gelir elde edebilirsiniz. Oyunda birçok farklı üretim alanından dilediğinizi seçerek işe başlayabilir ve ticarete atılabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Tap Tap Plaza, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.