Mobil platformda oduncu olmak ister misiniz?

Dünyanın en büyük oduncusu olmaya çalışacağımız Tap Tap Timber Android ve iOS platformundaki oyuncular için yayınlandı.

Oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen başarılı yapım da oyuncular birbirinden farklı alanlarda ağaçları kesecek, onları odun haline getirecek ve satacaklar. Dünyanın farklı noktalarındaki ormanları yakından keşfedeceğimiz yapım da amacımız en iyi ve en büyük oduncu olabilmek olacak.

Oyun içerisindeki mevcut karakterimizin özelliklerini yükseltebileceğimiz yapım içerisinde onu daha verimli hale getirerek daha fazla ağaç kesebileceğiz.

Benzersiz becerilerinde kilidini açabileceğimiz yapım içerisinde gerçek zamanlı olarak liderlik tablosu da yer alacak. Oyuncuklar bu listede ilk sıralarda yer almaya çalışacak ve en iyi oduncu olabilmek için ter dökecekler.

Başarılı oyun 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya da devam ediyor.