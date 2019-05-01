Farklı renklerdeki onlarca blok yığınını kontrol ederek uçurumdan aşağı düşmesini engellemek için mücadele edeceğiniz ve stratejik hamleler yaparak blokları kurtarabileceğiniz Tap the Blocks, yüz binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan keyif verici bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sürekli olarak çoğalan blok yığınlarını eşleştirerek uçuruma sürüklenmelerini engellemektir. Aynı şekle ve renge sahip blokları eşleştirerek yığını azaltabilir ve zaman kazanabilirsiniz. Blokları uçuruma yaklaştırmamaya özen göstererek akıllı hamlelerle bulmacaları çözebilir ve seviye atlayarak daha zor bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı seviye ve üstlerinde farklı suretlerin yer aldığı birçok blok bulunmaktadır. Aynı surata ve renge sahip blokları bir araya getirerek kombolar yapabilir ve blokları azaltarak bulmacayı tamamlayabilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Tap the Blocks, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan keyif verici bir oyun olarak öne çıkıyor.