Kendinize ait eşsiz bir köy kurabileceğiniz ve ganimet savaşları yapabileceğiniz Tap Town, Android ve İOS sürüm destekleyen tüm cihazlarda oynanabilen sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda asıl amaç, devasa ejderhalarla savaşarak onları yok etmektir. Kendi köyünüzü kurarak dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Tasarladığınız köyde, farklı yeteneklere sahip savaşçılar yetiştirerek onları eğitebilir ve yenilmez bir ordu kurabilirsiniz. Kurduğunuz güçlü ordu ile dev ejderhalara saldırarak onları yakalamalı ve esir alarak zindana atmalısınız.

Oyun içerisinde kılıç, balta, mızrak, silah ve daha birçok farklı savaş aleti yer almaktadır. Ordunuzda eğitebileceğiniz çeşitli özelliklere sahip onlarca savaş kahramanı ve seviye atladıkça ulaşabileceğiniz birbirinden zorlu birçok bölüm bulunmaktadır.

Çevrimiçi savaşlar yaparak dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla oynayabileceğiniz bu oyun ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor. Yüz binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan Tap Town, aksiyon ve maceraya doyacağınız benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.