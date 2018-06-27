Tavla Go (Backgammon Go), ister arkadaşlarınızla isterseniz de dünyanın dört bir yanından oyuncularla oynayabileceğiniz online tavla oyunu. Android platformunda ücretsiz canlı tahta ve zar oyunu olarak yerini alan Tavla Go’da hile yok, adil oyun sistemi var.

Akıllı telefon ve tabletlerde oynanabilir çok sayıda online tavla oyunu mevcut ancak Tavla Go hilesiz oynanış sunanına rastlamak çok güç. Tüm zarların, karşılaşmaların, şansların %100 bağımsız olduğu, hile ya da hatanın olmadığı ücretsiz tavla oyunu, tavla oynamaya yeni başlamış kişilerden tavlada üstüne oyuncu tanımayan kişilere her seviyede oyuncuya açık. Sadece online oynanış sunuyor ancak rakipleriniz gerçek kişiler. Yapay zekaya karşı değil, gerçek tavla bilen insanlara karşı oynuyor, oyun esnasında gerçekte olduğu gibi sohbet edebiliyorsunuz.

Yüzde yüz adil oyun mekaniği, zarif grafikleri ile öne çıkan Tavla Go, diğer masa oyunları gibi her oyun kazanışınızdan sonra coin veriyor. Coin’lerinizi kullanarak yeni masalara katılabiliyor, turnuvalara girebiliyorsunuz.