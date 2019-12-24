Taxi Sim 2020

En yeni taksi simülatörü oyununda bir taksi şoförünün hayatını tecrübe et. Sarı taksi ya da özel taksi şoförü olarak farklı tür sürüş görevlerini tamamla ve 30'dan fazla muhteşem araç arasından favori aracını seç, daha fazla yeni araba satın almaya çalış.

New York, Miami, Roma ya da Los Angeles gibi büyük şehirlerde dolaş ve sürüş tarzını farklı tipteki müşterilere göre ayarla. Bazıları acele ediyor ve kırmızı ışıkta geçmenizi umursamıyorken bazılarıysa tehlikeli sürüşlerden korkuyor. VIP müşteriler, kararsız müşteriler ve gündelik ve ömürlük taksi simülasyon oyunları yeni bir seviyeye taşınıyor.

Taksi sürüş kariyerine normal otomobillerle başla ve SUV'lerle, lüks otomobillere, spor otomobillere ve süper otomobillere kadar yüksel. VIP müşterileri almak ve her görev için daha fazla kazanmak için daha iyi arabalar satın al. Satın aldığın her araç hem sarı taksi hem de özel taksi modunda oynanabilir.







