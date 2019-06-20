TeknoBurada.net mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek mobil, teknoloji, sosyal medya ve otomobil dünyasından son gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Xiaomi Mi 8, Nokia 8 gibi en çok ilgi gören, merak edilen akıllı telefonların kutu açılımları, detaylı incelemeleri, testleri, karşılaştırmaları teknoloji meraklıların ilgisini çekecek güzel videoların paylaşıldığı TeknoBurada net sitesinin tüm içeriği mobil uygulamada da bulunuyor.

Teknoloji gazetecisi Volkan Manav’ın kurduğu teknoloji sitesi TeknoBurada.net, mobil, teknoloji, sosyal medya, otomobil, video incelemeler, etkinlikler ve galeri kategorileri altında meraklılarını son teknolojiler hakkında bilgilendiren bir site bildiğiniz gibi. Dürüst, tarafsız ve detaylı içeriklerin girildiği teknoloji sitelerinden biri. TeknoBurada Android uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirerek sitenin tüm içeriğine hızlıca ulaşmanın yanında yeni içerikler eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.

Mobil kategorisinde son çıkan akıllı telefon, tablet, bileklik, saat gibi teknolojik ürünler hakkında haberler, incelemeler, röportajların yanı sıra mobil işlemciler, mobil internet (4.5G, 5G gibi), Android uygulama güncellemeleri, listeler (karne hediyesi telefonlar gibi) gibi pek çok içerik bulunurken, Teknoloji kategorisinde genel olarak sektörü yakından takip eden kullanıcıların ilgisini çekecek içeriklere yer veriliyor. Son teknolojilerle donatılan araçlara ilişkin haberler de Otomobil kategorisi altında toplanıyor. Bildirimleri açarsanız siteye yeni içerik girildiğinde haberdar ediliyorsunuz. TeknoBurada Facebook ve Twitter hesapları, TeknoBurada iletişim bölümü de uygulama içerisinde yer alıyor.