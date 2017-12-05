Telefon Zamanlayıcısı uygulaması, Android cihazlarınızda birçok görevi otomatikleştirmenizde kolaylık sağlıyor.

Akıllı telefonunuzda çeşitli görevleri belirlediğiniz saat aralığında gerçekleştirmek üzere zamanlayabileceğiniz Telefon Zamanlayıcısı, pil konusunda da tasarruf yapmanızı sağlıyor. Örneğin, uyuduğunuz saatlerde mobil internet ve Wi-Fi gibi özellikleri kapatabilir, dersteyken telefonunu sessize alabilir ya da seyahat esnasında uçak moduna geçiş yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan ve basit bir arayüz sunan Telefon Zamanlayıcısı uygulamasında, gerçekleşmesini istediğiniz göreve tıkladıktan sonra başlangıç ve bitiş saatlerini yazmanız yeterli oluyor. İsteğe göre gün seçimi de yapabileceğiniz uygulamada desteklenen özellikler şu şekilde;