Telegram X, WhatsApp’a alternatif uygulamalar arasında gösterilen Telegram’dan çok daha hızlı çalışıyor ve deneysel özelliklere sahip. Android telefonunuzda ücretsiz mesajlaşma uygulaması olarak Telegram’ı kullanıyorsanız istemcisini indirmenizi tavsiye ederim. Daha hızlı, daha akıcı animasyonlar, gece modu ve bazı özelleştirmeleri sunuyor.

WhatsApp alternatifleri arasında en iyisi olan Telegram’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan Telegram X (Eski adıyla Challegram), Telegram’dan daha hızlı çalışması ve ek özellikler sunmasıyla öne çıkıyor. Sohbet ve aramaların ayrı olarak gösterilmesi, gece modu ve baloncuk modu (mesajlardaki metinler kabarcık formunda gösteriliyor) sunması, kayıtlı gönderiler - medya ve dokümanları bir araya toplayan kayıtlı mesajlar özelliği, kaydırma hareketlerinden klavye gizlemeye birçok ayar içeren gelişmiş mod ve yeni hareketler (sohbete uzun basarak önizleme yapma, kalem simgesine basılı tutarak yeni sohbet/kanal/gizli sohbet başlatma vs.) gibi Telegram’da olmayan özellikleri içeriyor.

Tabletlerde de kullanılabilir olması, dosya gönderiminde limit koymaması, sohbetleri buluta kaydetmesi gibi WhatsApp’a göre birçok avantajı olan Telegram’dan memnunsanız Telegram X’i Android telefonunuza kesinlikle indirmelisiniz.