Android cihazlarınıza indirebileceğiniz Testleri Çöz uygulaması ile sınavlara hazırlanırken bilgilerinizi pekiştirebileceğiniz testler çözebilirsiniz.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hazırlanan Testleri Çöz uygulaması, toplamda 87 ders ve bunlara ait 30 bini aşkın soru yu sizlere sunuyor. Sınavlara hazırlanırken ya da öğrendiğiniz konuları pekiştirmek istediğinizde faydalanabileceğiniz uygulamada, ilgili dersi ve konuyu seçtikten sonra soruları çözmeye başlayabiliyorsunuz.

Pratik test sınavlarını çözebileceğiniz Testleri Çöz uygulamasında, arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz bir bölüm de yer alıyor. Bunun yanında, ödüllü deneme sınavı kategorisine girerek bilgilerinizi test edebilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Testleri çözdükten sonra doğru, yanlış ve boş sayılarınızı görebileceğiniz uygulamada, toplam süreyi de görebilmeniz mümkün. Eğer siz de ders çalışmak ve sınavlarınıza iyi bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız, Testleri Çöz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.