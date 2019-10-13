Mobil platform üzerinde birbirinden farklı uygulamalar yayınlayan ve yayınlamaya devam eden IamTagir şu sıralar yeni oyunu olan That Level Again 4 ile oyunculardan tam puan almaya devam ediyor.

Eşsiz ve şaşırtıcı zorluklara sahip olan That Level Again 4’de birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Karanlık bir temanın yer aldığı yapımda oyuncular karakterleri ile karşılarına çıkan bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacaklar. Tehlikelerle dolu olan yapımda karakterimizi sapa sağlam bölüm sonuna kadar götürmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde ilerledikçe daha zorlu bulmalacar ile karşılaşmaya devam edecek, eğlenceli anlar yaşayacağız.

Hem Android hem de iOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden That Level Again 4 mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alıyor.