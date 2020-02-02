Addams ailesinin üyeleriyle birlikte aksiyon ve macera dolu bir serüvene atılarak sıfırdan bir ev inşa edeceğiniz ve eğlenceye doyacağınız The Addams Family, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen benzersiz bir oyundur.

Ürkütücü sahneleri ve sürükleyici bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dev bir korku evi inşa ederek ailedeki diğer üyelerle birlikte eğlenceli anlar geçirmek ve evinizi geliştirerek yolunuza devam etmektir.

Gizem konağınızı dekore ederek dilediğiniz eşyaları kullanabilir ve evinizi her bölgesine farklı bir şaka aleti yerleştirebilirsiniz. Seviye atladıkça elmas biriktirebilir ve bu sayede konağınız için yeni eşyalar satın alabilirsiniz. Ailenizin ihtiyaçlarını karşılayarak ürkütücü ürünler alabilir ve komik sahnelere şahit olabilirsiniz.

Aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan The Addams Family, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.