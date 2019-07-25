The Bonfire: Forsaken Lands

Kendi köyünü kur ve derinlemesine simülasyonu yönet. Zorlu hava koşullarına ve tehlikeli canavarlara karşı hayatta kal!

Köyünüzü karlı bir kampa kurun ve gece boyunca canavar saldırılarından kurtulmak için işçileri ve kaynakları yönetin. Yavaşça gelişmiş binalara ve üretim opsiyonlarına erişim sağlayacak keşfedecek yeni medeniyetlerle ticaret yapıp antiklerin sırrını keşfedeceksiniz.

The Bonfire'da amacınız kontrolünü sağladığınız karakter ile bulunduğunuz açık dünya içinde köyünüzü kurmak, inşaatlar yapmak, halkınızla ilgilenmek ve yaratıklara karşı mücadele etmektir. Keşfedeceğiniz yeni medeniyetlerle de ticaret yapıp antiklerin sırrını açığa çıkartabilirsiniz.