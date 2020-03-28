Birbirinden sevimli onlarca kediyi besleyerek her türlü ihtiyacını giderebileceğiniz ve kedileriniz için özel mekanlar tasarlayabileceğiniz The cat's meow town, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Stres giderici özelliği ve keyif verici görevleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kedilerinizin günlük beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını gidererek gelişmelerini sağlamak ve yeni kedilerin kilidini açmak için puan toplamaktır.

Kedilerinize günlük 3 öğün yemek vermeli ve kirlendiklerinde banyo yaptırmalısınız. Canları sıkıldığı zaman onları gezdirmeli ve odalarına yeni eşyalar alarak kendilerini özel hissetmelerini sağlamalısınız. Kedileriniz ara sıra sizinle konuşabilir ve küçük notlar bırakabilir.

Onların memnun olması için her türlü ayrıntıyı düşünmeli ve hasta olduklarında onlara ilaç vererek bir an önce iyileştirmelisiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz The cat's meow town, yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen stres giderici bir oyundur.