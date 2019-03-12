The Chase, çölde polislerden kaçma mücadelesi verdiğiniz bir mobil yarış oyunu. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan araba yarış oyunlarını seviyor, polis kovalamaca oyunlarına bayılıyorsanız bu oyunu kesinlikle indirmelisiniz.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan The Chase (Kovalamak) oyununda polislerden kaçıyorsunuz. Klasik polisten kaçma oyunlarından biraz farklı. Çöldesiniz. Arabanızla kaçışı sürdürürken kaza yaptığınızda hasarlı aracınızdan çıkıp kaçmaya devam ediyorsunuz. Koşarak sürdürdüğünüz kaçışta polise yakalanırsanız oyun sonlanıyor. Her başarılı kaçış sonrasında da yeni bir arabanın kilidini açıyorsunuz. Unutmadan, oyun açık dünya.