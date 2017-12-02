Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen The Land of Attaga mobil oyunu, bir ülkenin nüfus yapısı ve ihtiyaçlarına göre demiryolu ulaşımı hatlarını inşa etmeniz gereken sıra dışı bir strateji oyunudur.

The Land of Attaga mobil oyununda adeta bir ulaştırma bakanı görevi üstleneceksiniz. Sadece demiryolu hattından sorumlu olmanız basit gelebilir ancak tüm şehirlerin ihtiyaçlarını hesaplamak ve ülkenin iç yapısına göre farklı özelliklere sahip hatları kurmak o kadar da kolay olmayacak.

Ülkede demiryolu hattını inşa ederken maliyet, ulaşım hızı, şehrin ulaşım ihtiyacı ve buna bağlı nüfus yoğunluğu gibi etkenlerin hepsini hesaba katmalısınız. Öncelikli hedefiniz her zaman vatandaşların konforunu düşünmek olmalı. 200, 500, 1000, 2500 ve 5000 kategorileri oyundaki şehirlerin nüfuslarını yansıtıyor. 500 kişiden az kişi olan yerleşim yerlerinde demiryolu hattı olmaması performansınızı çok da etkilemeyebilir ancak şehrin nüfus artış hızını mutlaka kontrol etmeli ve gelecekte doğacak bir ihtiyacı tahmin etmelisiniz.

Kalabalık şehirler arasında yüksek hızlı ulaşım ağları kurmanız strateji dahilinde değerlendirilirken yurtdışındaki hatlarla da Attaga ülkesinin demiryolu hattını bağlayabilirsiniz. Birçok varyasyonun olduğu oyunda inşa süreci tamamen size kalmış. İlgiyle oynayacağınız The Land of Attaga mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.