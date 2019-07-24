The Mighty Quest For Epic Loot, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunudur.

Orta çağ havasında geçen bir rol yapma oyunu olan The Mighty Quest For Epic Loot, fantastik atmosferi ve sürükleyici havasıyla dikkat çekiyor. Ganimetleri yağmalayarak zengin olmaya çalıştığınız oyunda epik savaşlara dahil oluyorsunuz. En güçlü kahraman olmak için yeteneklerinizi sergilemeniz gereken oyunda yüzlerce eşsiz ortam yer alıyor. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekana sahip olan The Mighty Quest For Epic Loot oyun yapısı olarak Diablo'da kullanılan aksiyon RPG yapısını Dungeon Keeper oyun yapısıyla birleştirmekte. Oyunda kendi kalelerinizi kurabiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Bir yandan kahramanımızı çeşitli silah ve zırhlarla donatıyoruz ve kalelere sızıyoruz, diğer yandan da tek başımıza veya arkadaşlarımızla kendi kalelerimizi inşa ederek içerisine kule savunma oyunlarından olduğu gibi hazinelerin yağmalanmaması için çeşitli canavarlar ve tuzaklar yerleştiriyoruz.

The Mighty Quest For Epic Loot oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.