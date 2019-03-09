The Night Park

Eğlence parklarının işlerinin efsanesi olmak için stratejik becerilerinizi ve mantığınızı birleştirin. Yetis, Deniz Kızları, UFO'lar ve daha pek çok doğaüstü yaratıklarını çekmek için Artefakt'ın gücünü kullanın: Yaratıkları bulmak için bir rüya ekibi hazırlayın.

Gizemli Artefakt'ın gücü için gerçek oyuncularla rekabet et, rakiplerin için engel oluştururken eğlencenin tadını çıkar. Kendi eğlence parkınızı inşa edip yönetin ve Yetis, Mermaids ve diğerleri de dahil olmak üzere doğaüstü yaratıkları keşfedin. Bu unutulmaz yolculuğa hemen başlayın ve unutmayın, çalılar bile göründüğü kadar saf olmayacak.

Liglerde ilerlemek ve ödüller kazanmak için diğer oyuncularla yarışın. Büyülü yaratıkların benzersiz yeteneklerini birleştirerek rakiplerinden büyü gücü çalmak için başarılı bir strateji geliştir.



