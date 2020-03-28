İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan The Powder Toy, etkili kimyasallarla ve gazlarla çeşitli hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak değişik ürünler elde edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen bu oyunda amaç, yüzlerce kimyasal bileşenden yararlanarak kendi tasarladığınız elementleri meydana getirerek seviye atlamaktır.

Karmaşık kablo bağlantıları ile ilginç düzenekler oluşturabilir ve kimyasalların tepkimeye girmesini sağlayarak dev patlamalara sebep olabilirsiniz. Elektronik aksam, sıvılar, gazlar, yapı malzemeleri ve daha onlarca farklı malzemeden yararlanarak kafanızda tasarladığınız mekanizmaları kurabilir ve seviye atlayarak yeni elementlerin kilidini açabilirsiniz.

Daha önce adını dahi duymadığınız yüzlerce yeni kimyasalla karşılaşabilir ve bu kimyasalları farklı tepkimelerde kullanabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan The Powder Toy, kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.